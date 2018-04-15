Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о ходе расследования дела "Зимней вишни"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, прибывший в Кемерово, встретился с родственниками пострадавших и погибших 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» и рассказал о ходе и промежуточных результатах расследования по этому делу, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В настоящее время завершила свою работу комиссия экспертов, осуществляющих исследования на месте происшествия в рамках пожарно-технической экспертизы. Теперь, на основании полученных первоначальных данных, эксперты продолжат анализ причин произошедшего. И дадут окончательное заключение.

Кроме того, проводятся строительно-техническая, бухгалтерская, трасологическая, судебно-медицинские и ряд других экспертиз. Для сокращения сроков проведения сложных генетических исследований принято решение о привлечении дополнительных экспертных учреждений.

Глава Следственного комитета сообщил, что "Следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня",

Он не назвал конкретных имен и должностей, отметив лишь, что в 2016 году была попытка сотрудников противопожарной службы проверить комплекс, но она не была проведена, "потому что в этот процесс вмешалось одно высокопоставленное должностное лицо".

"Документы и акт, который свидетельствует, что проверка не была завершена и документ, запрещающий эту проверку, в нашем распоряжении уже появилось", — рассказал председатель СКР.

В рамках расследования изъято более 2,5 тысяч предметов, осмотрено более 300 электронных средств видеозаписи, располагавшихся как в самом ТРЦ, так и вблизи него, изучено более 2 тысяч видеозаписей. К настоящему моменту допрошено более 300 свидетелей пожара.

Между тем, следствием установлено, что ручки дверей запасного выхода из кинозала в торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли люди, «были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком».

В сообщении Следственного комитета России говорится, что во время пожара, мужчины, находящиеся в зале, вырвали трос и открыли дверь, но наткнулись на стену черного дыма. «Решение не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым, принял один из погибших, обладавший навыками противопожарной подготовки».

Собравшиеся обратили внимание следователей на то, что, по мнению родственников погибших, спасатели потеряли слишком много времени и не обращали внимания на точные указания очевидцев, где именно находятся люди, в том числе и на то, в каком именно кинозале находятся дети.

Александр Бастрыкин пообещал собравшимся, что будет проведена специальная пожарно-тактическая экспертиза, в ходе которой будут детально разобраны действия всех пожарных расчётов, работавших на месте тушения.

На данный момент по делу о пожаре в Кемерове судом арестованы на два месяца техдиректор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТЦ Надежда Судденок, Александр Никитин и Игорь Полозиненко — сотрудник и руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, охранник Сергей Антюшин, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, экс-глава кемеровского Госстройнадзора Танзилия Комкова, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал предельно тщательно выяснить все мельчайшие подробности этой трагедии, чтобы стало возможно определить степень причастности лиц, имеющих к ней отношение.

По информации портала news.vse42.ru со ссылкой на сотрудника регионального следственного комитета, в региональном управлении СК началась проверка, которая будет длиться около двух недель.

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