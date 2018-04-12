Политические партии требуют отставки Тулеева с поста председателя совнардепа Кузбасса

Сегодня, в четверг, 12 апреля на собрании обкома КПРФ Кузбасса планируют около сотни делегатов планируют обратиться с открытым письмом к Владимиру Путину и первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко с просьбой снять Амана Тулеева с поста председателя совета народных депутатов Кемеровской области. Текст обращения коммунисты направят телеграммой.

По словам «первого секретаря обкома Николая Мухина, коммунисты "подготовили это обращение, чтобы руководство страны не дало развалить Кузбасс. Сейчас в регионе сформировалось негативное общественное мнение по поводу Тулеева. Нашу позицию о том, что он должен уйти в отставку, разделяет и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов".

Отставки Тулеева с поста спикера облсовета требует и член регионального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Максим Учватов, который написал заявление в Генпрокуратуру о том, что экс-губернатор нарушил устав области, не приняв присягу после получения мандата. Он считает это основанием для лишения Тулеева мандата.

Кроме того, члены думской фракции "Справедливая Россия" требуют пересмотра решения, позволившего экс-губернатору Кемеровской области Аману Тулееву занять пост председателя облсовета.

По словам первого замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаила Емельянова, тот факт, что Тулеев занял пост спикера, "просто возмутителен. По сути, это означает, что Тулеев не хочет признавать свою политическую ответственность за то, что случилось в "Зимней вишне". "Мы требуем ухода клана Тулеева из власти в Кемеровской области. Тулеев должен уйти", — заявил он журналистам во вторник.

По его утверждению, этот трагический случай стал "прямым результатом той обстановки во власти, которая сложилась в Кемеровской области". Как заметил представитель "Справедливой России", в этом регионе налицо клановость, закрытость информационного пространства, отсутствует реальный политический процесс. "Все это продолжается в Кемеровской области много лет", — отметил Емельянов.

Ранее 6 апреля руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов также высказался против выдвижения Тулеева на пост спикера областного парламента. "Я считаю, это неправильно, и, думаю, люди просто не поймут такого решения", — заявил он "Интерфаксу".