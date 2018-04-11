Экс-губернатор Кузбасса стал председателем совнардепа Кузбасса

На внеочередной 70-ой сессии экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев был избран председателем совета народных депутатов Кемеровсеой области.

На сессии депутаты проголосовали за отставку бывшего председателя Алексея Синицына, подавшего 9 апреля заявление о досрочном сложении полномочий.

После этого тайным голосованием, 38 голосами из 39 был избран Аман Тулеев. Против проголосвал депутат облсовета от ЛДПР Игорь Украинцев, который заявил, что считает "неправильным то, что сегодня происходило".

Перед голосованием в поддержку Амана Тулеева высказались депутаты облсовета Сергей Апарин, предложивший кандидатуру Тулеева как руководитель фракции «Единой России», Нина Неворотова, высказавшаяся от областной организации ветеранов, Андрей Жигулин — от лица кузбасской молодежи, Ирина Рондик — от лица Общественной палаты Кемеровской области.

Аман Тулеев заявил, что за 20 лет своего правления «не дал разграбить Кузбасс», и «оставил область» в хорошем состоянии". А так же, что при встрече передал врио губернатора Сергею Цивилевау "все свои мысли и соображения" о том, куда должен развиваться Кузбасс.