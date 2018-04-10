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В Кузбассе СКР проводит проверку по факту отравления детей хлором

Сотрудники СК РФ по Кемеровской области проводится проверка по факту госпитализации детей с признаками отравления в городе Мыски. 

Вчера дети попали в больницу с подозрением на отравление из бассейна «Олимпиец» города Мыски, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Надежда Ананьева. 

По данным городской единой дежурно-диспетчерской службы в 16.37 часов посетители почувствовали ефдкий запах, похожий на хлор. В этот момент в помещении находились 25 детей, тренер и медицинский работник.

Как сообщает пресс-служба администрации Мысковского городского округа, в течение 2–3 минут все дети были эвакуированы из бассейна в теплое помещение. Оперативно вызвана бригада скорой помощи. У детей были диагностированы раздражение слизистых, тошнота. Всем оказана необходимая медицинская помощь. 

В настоящее время под наблюдением врачей в Мысковской городской больнице находятся 10 детей с легкой степенью отравления.

Однако, по информации Правоохранительного портала Кузбасса от шестерым детям был поставлен диагноз «отравление химическим веществом средней степени».

В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора взяли на исследование пробы воздуха и воды. 

Проведится доследственная проверка по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении или невозбуждении уголовного дела.

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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