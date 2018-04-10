В Кузбассе после задымления будет затоплен участок шахты им. Ленина

Вчера в Кузбассе технический совет шахты имени Ленина в Междуреченске принял решение о подтоплении изолированного пространства отработанной лавы для прекращения задымления, сообщает пресс-служба угольной компании "Южный Кузбасс".

Технический совет прошел с участием специалистов ПАО "Южный Кузбасс", ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть), Ростехнадзора и проектных институтов.

В настоящее время на шахте работает ВГСЧ, за перемычки подается вода. После подтопления выработок специалисты снова проанализируют пробы, полученные с помощью линий дистанционного отбора, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, 7 апреля на шахте имени Ленина (филиал ПАО "Южный Кузбасс") произошло задымление в выработанном пространстве конвейерного штрека на глубине 320 метров. В шахте находились 69 горняков, которые самостоятельно вышли на поверхность. Пострадавших нет.

В настоящее время работа шахты была приостановлена. Все системы вентиляции и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Организована подача азота в изолированное пространство аварийного участка. В действующих выработках шахты рудничная атмосфера находится в пределах ПДК (предельно допустимой концентрации). Угрозы для людей нет.

Создана комиссия, которой предстоит выяснить причины инцидента.