В Кузбассе блогер взят под стражу в зале суда

Сегодня днем в областном суде Кемеровской области сразу после оставления оспариваемого судебного акта без изменения взят под стражу блогер Стас Калиниченко, которому инкриминируется Статья 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

По словам координатора штаба Навального в Кемерове Ксении Пахомовой, которая присутствовала в зале суда, судья не удовлетворила ходатайство Калиниченко по ознакомлению с материалами дела даже не смотря на то, что прокурор это ходатайство поддержал.

По сле этого Калиниченко заявил судье отвод. Однако судья отказала в отводе себя. П так же в ходатайстве Калиниченко о перенесении заседания на 13.04, т.к. его не известили о заседании за 7 суток как положено по закону.

После этого мера пресечения была изменена на арест.

По словам директора Центра правовой поддержки "Правда" Сергея Чувичкина, Стаса могут продержать с СИЗО все то время, пока будет длиться судебное разбирательство, а затем вынести ему обвинительный приговор с реальным сроком.

Наказание по вменяемой Калиниченко статье может быть штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.