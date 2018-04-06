В Кемерове нет площадок для публичных мероприятий и митингов

Решением областного суда Кемеровской области, 3 апреля, "Мототрек с гаревой дорожкой", выделенный властями города под гайд-парк для проведения публичных мероприятий и митингов, был признан площадкой, не соответствующей части 1.2 статьи 8 федерального закона № 54 (о местах проведения публичного мероприятия), так как гайд-парк находится в труднодоступной зоне для людей, использующих общественный транспорт, и расположен рядом с автозаправочной станцией.

Таким образом, Кемеровский областной суд фактически оставил город без площадок для публичных мероприятий и митингов, не требующих согласования с местными властями, поскольку альтернативная площадка городом не была предложена.

До ноября 2017 года в Кемерове существовало две таких площадки: в центре, в сквере «Орбита», рядом с одним из зданий администрации и «Мототрек с гаревой дорожкой» — на окраине города.

По словам гражданского активиста Артура Сташа, летом администрация города уменьшила вместимость площадки в сквере «Орбита» с тысячи до ста человек, а перед приездом 5 ноября в город политика Алексея Навального закрыла эту площадку и перенесла гайд-парк в Кировский район.

14 ноября 2017 года администрация Кемерова упразднила и эту площадку.

Администрация Кемерова намерена оспорить решение суда, которое еще не вступило в силу, в Верховном суде.

Артут Сташ намерен обратиться с жалобой в прокуратуру, если власти не предоставят новое место для проведения митингов, соответствующее всем законодательным требованиям.