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Бывший заместительгубернатора Кузбасса стал ректором института развития профобразования

Бывший заместитель губернатора Кузбасса, руководитель аппарата администрации Кемеровской области Алексей Зеленин назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО). 

К работе на новой должности он приступил с 3 апреля. Предыдущий ректор Елена Руднева стала заместителем Алексея Зеленина. 

Кузбасский региональный институт развития профессионального образования образован в 2002 году. Учредителем вуза выступает департамент образования и науки Кемеровской области, поэтому назначение ректора КРИРПО проводится приказом начальника департамента.

Напомним, что Алексей Зеленин и его подчиненная Нина Лопатина (начальник департамента внутренней политики) были уволены со своих должностей на прошлой неделе, 28 марта, после того как в Кемерове прошел стихийный митинг на площади Советов.

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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