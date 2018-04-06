Бывший заместительгубернатора Кузбасса стал ректором института развития профобразования

Бывший заместитель губернатора Кузбасса, руководитель аппарата администрации Кемеровской области Алексей Зеленин назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).

К работе на новой должности он приступил с 3 апреля. Предыдущий ректор Елена Руднева стала заместителем Алексея Зеленина.

Кузбасский региональный институт развития профессионального образования образован в 2002 году. Учредителем вуза выступает департамент образования и науки Кемеровской области, поэтому назначение ректора КРИРПО проводится приказом начальника департамента.

Напомним, что Алексей Зеленин и его подчиненная Нина Лопатина (начальник департамента внутренней политики) были уволены со своих должностей на прошлой неделе, 28 марта, после того как в Кемерове прошел стихийный митинг на площади Советов.