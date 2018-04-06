В Кузбассе Росгвардия взяла под охрану 37 объектов

Управлении вневедомственной охраны Росгвардии по Кемеровской области заключило договоры о защите имущества и обеспечении личной безопасности с 37-ю объектами массового пребывания людей, в том числе учреждениями образования, гостиничными комплексами, деловыми бизнес-центрами и крупными сетевыми магазинами.

В Кемерове Росгвардия взяла под охрану бизнес-центр на пр. Октябрьском и деловой центр на ул. Шестакова. Также для обеспечения безопасности покупателей был оборудован охранно-пожарной сигнализацией один из крупных кемеровских супермаркетов и магазин строительных материалов.

На сегодняшний день вневедомственная охрана Кузбасса обеспечивает безопасность более 7 500 объектов, из которых около 1 200 – образовательные учреждения, свыше 28 000 квартир и 4 000 мест хранения имущества граждан.

Напомним, по данным ведомства, после трагедии в "Зимней вишне" выяснилось, что ЧОП "Центр защиты" не имел права осуществлять охранную деятельность на таких объектах, так как не имел соответствующей лицезии и обученного персонала.