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Аман Тулеев стал народным депутатом Кузбасса

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил мандат депутата совета народных депутатов Кемеровской области,  заняв вакантное место депутата облсовета Ван Вай-чена, которого называют его личным врачом.

Решение было принято на заседании избирательной комиссии 3 апреля.

Как пояснил представитель комиссии Михаил Пименов, это место партийного списка «Единой России» было вакантно с 2016 года, а Тулеев в 2013 году был в победившем избирательном списке под номером 1. Тогда он отказался от этого места, а теперь получил этот мандат. Теперь ему необходимо на сессии принять присягу и получить удостоверение депутата.

Напомним, полномочия депутатов нынешнего созыва истекают в сентябре. Выборы в законодательное собрание народных депутатов Кемеровской области пройдут в единый день голосования 9 сентября вместе с выборами нового губернатора Кузбасса.

Напомним, что 1 апреля Аман Тулеев подал прошение об отставке с поста губернатора, которое было удовлетворено президентом России Владимиром Путиным. 

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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