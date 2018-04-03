Перед Пасхой в Кузбассе пройдут продовольственные ярмарки. Не губернаторские

По сообщению пресс-службы администрации Кемеровской области, 6 апреля во многих городах Кузбасса пройдут областные продовольственные ярмарки, приуроченные к Пасхе.

Предпраздничные ярмарки традиционно пройдут в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Киселевске, Междуреченске и Белове.

Как сообщили в областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, кузбассовцы смогут купить яйца, куличи и украшения для них, пасхальные сувениры, а также свежие продукты к праздничному столу по ценам ниже рыночных на 10-15 %. Свою продукцию представят как производители Кузбасса, так и представители Республики Алтай.

Во время ярмарок будут работать мобильные офисы МФЦ, полевые кухни. Для маломобильных жителей будет дежурить социальное такси. Соцработники приобретут товары по предварительному заказу людям старшего поколения, которые обслуживаются на дому. Волонтеры помогут донести покупки до остановки.