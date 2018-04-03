В больницах остаются пять пострадавших при пожаре в Кемерово

По информации заместителя губератора Кемеровской области по вопросам социальной политики Валерия Цоя, на сегодняшний день в больницах Кемерова остаются пять пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Один из пятерых пострадавших находится в областной детской больнице, четверо — в больнице скорой медицинской помощи. Их состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой. На амбулаторном лечении находится 26 человек, их состояние удовлетворительно стабильное.

Напомним, по официальным данным в пожаре 25 марта в Кузбасе погибли 64 человека, пострадали 79 человек.