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В больницах остаются пять пострадавших при пожаре в Кемерово

По информации заместителя губератора Кемеровской области по вопросам социальной политики Валерия Цоя, на сегодняшний день в больницах Кемерова остаются пять пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». 

Один из пятерых пострадавших находится в областной детской больнице, четверо — в больнице скорой медицинской помощи. Их состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой. На амбулаторном лечении находится 26 человек, их состояние удовлетворительно стабильное.  

Напомним, по официальным данным в пожаре 25 марта в Кузбасе погибли 64 человека, пострадали 79 человек.

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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