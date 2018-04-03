Росгвардия намерена привлечь к уголовной ответственности сотрудников, допустивших возможность трагедии в Кузбассе

По информации газеты "Коммерсантъ", директор Росгвардии Виктор Золотов дал поручение направить в Следственный комитет обращение о привлечении к уголовной ответственности сотрудников кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля, поскольку служебная проверка, проведенная после трагедии в Кузбассе, выявила признаки преступления в действиях сотрудников центра, допустивших неподготовленных охранников к работе на объекте массового пребывания граждан.

В ходе проверки было установлено, что охрана ТРЦ «Зимняя вишня» осуществлялась незаконно: частная охранная организация «Центр защиты» не имела права оказывать охранные услуги на объектах массового пребывания граждан, к которым применяются повышенные антитеррористические требования.

Охранники ТРЦ не проходили специальное обучение навыкам поведения во время чрезвычайной ситуации и оказались не готовы.

Кроме того, по словам представителя Росгвардии, ЧОП не имел права осуществлять пультовую охрану, а в договоре с ТРЦ был записан приезд групп быстрого реагирования по вызову с помощью тревожной кнопки.

Также «Центр защиты» не имел права оказывать услуги консультирования заказчика по вопросам безопасности.

В Росгвардии считают, что сотрудники кемеровского ЦЛРРиГК не могли не знать об этих фактах: любое ЧОП направляет в Росгвардию договоры об оказании услуг по каждому объекту. Даже не выезжая на место, гвардейцы должны были однозначно понять, что выданная ими же лицензия не позволяет «Центру защиты» взять под охрану ТРЦ.

Ранее, 28 марта, Заводской суд Кемерово арестовал сотрудника ООО «ЧОП "Центр защиты"», который, по версии следствия, не включил систему экстренного оповещения посетителей при получении сигнала о пожаре.

В пятницу стало известно, что охранявшее с февраля 2017 года «Зимнюю вишню» ЧОП «Центр защиты» подало заявление о ликвидации юридического лица, его предшественник — ЧОП ФУЧО — был оштрафован проверяющими Росгвардии на 400 тыс. руб. за нарушения правил использования оружия. Последнее у предприятия уже изъято. Обе компании работали по госконтрактам с кемеровскими больницами, образовательными учреждениями, городской администрацией, областным департаментом соцзащиты и местным отделением Росреестра.

В СК направлены материалы проверки в отношении сотрудников отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Кемерово, непосредственно отвечавших за контроль работы ЧОП «Центр защиты». В областном управлении продолжается служебная проверка, по итогам которой будут приняты решения о привлечении к ответственности должностных лиц управления Росгвардии по Кемеровской области.