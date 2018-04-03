В Кузбассе официально представили врио губернатора

2 апреля, в понедельник, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально представил руководителям федеральных органов власти, органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, депутатскому корпусу и общественности Сергея Цивилева, назначенного врио губернатора Кузбасса.

Представление Цивилева началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Сергей Цивилев пообещал реализовать все инициативы по развитию региона и работать с жителями области в постоянном диалоге.

Жители Кемеровской области вместе с региональной властью определят приоритеты и направления дальнейшего развития региона.

При этом, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области заявил, что сохранит старую команду областной администрации. "Я намерен строить работу на основе той команды, которая есть. Это достойные люди", — считает Цивилев.

Ранее, после стихийного митинга 27 марта, будучи еще вице-губернатором, Цививилев заявил: «Когда были попытки нападать на власть, я вел себя жестко и буду дальше точно так же делать.

По словам корреспондента "КоммерсантЪ" Андрея Колесникова, в разговоре с ним Цивилев сказал: «Они на митинге стали нападать на Владимира Чернова (вице-губернатора), потом на губернатора… Но власть должна быть сильной! Когда нападают, это должно пресекаться! Диалог должен быть в уважительной форме! Это мое видение! И я буду реагировать, и реагировать жестко, кто бы это ни был… Это — попытка дискредитации власти!".

Напомним, Сергей Цивилев был назначен на пост врио губернатора Кузбасса после того, как Аман Тулеев, возглавлявший регион с 1997 года, 1 апреля подал в отставку после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».