В Госдуме потребовали отставки Тулеева. И он может уйти?

Три парламентские фракции в Государственной думе РФ — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», потребовали отставки главы Кузбасса Амана Тулеева после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает «Клуб Регионов».

Отправить Тулеева в отставку требовали участники стихийного митинга, который состоялся в Кемерове на следующий день после пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин на встрече с инициативной группой кемеровчан в городском центре судмедэкспертизы заявил, что перед принятием каких-либо кадровых решений необходимо дождаться окончания расследования.

Между тем, по сведениям “Ъ”, сегодня, 1 апреля, губернатор Кемеровской области может подать в отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора может быть назначен нынешний вице-губернатор Сергей Цивилев.