Уроженец Кемерова, врач Андрей Волна отказался от звания «Лауреат премии Кузбасса»

Уроженец Кемерова, врач травмотолог-ортопед Андрей Волна, ныне живущий и работающий в Москве, обратился с открытым письмом к губернатору Кузбасса Аману Тулееву. В нем он отказался от звания «Лауреат премии Кузбасса», полученного «За внедрение в практическую деятельность травматологов-ортопедов региона современных технологий мирового уровня», полученного в 2000 году.

Открытое письмо Аману Тулееву

"Аман Гумирович, я родился, вырос, закончил школу и медицинский институт (теперь — медицинская Академия) в г. Кемерово. В 1985 году стартовала моя врачебная карьера — я начал работать врачом травматологом-ортопедом в Городской клинической больнице №3. С 1991 по 1996 году я заведовал отделением травматологии, с 1997 по 2003 годы работал там же заместителем главного врача по хирургии. В настоящее время живу и работаю в Москве.

Все годы моей работы в Кемерово я старался быть полезным для Кузбасса и кемеровчан. Совместно с коллегами мы внедряли новые технологии, активно участвовали в преподавательской деятельности как в России, так и за её пределами. И всё это время я старался не посрамить честь и славу нашего Кузбасса. Мой вклад в развитие здравоохранения региона в 2000 году был оценён присвоением мне Звания «Лауреат премии Кузбасса» «за внедрение технологий мирового уровня в травматологию».

Аман Гумирович, как коренной кузбассовец, я давно слежу за Вашей политической карьерой. Да, я никогда не разделял Ваши политические взгляды. Ни тогда, когда Вы были коммунистом, ни тогда, когда Вы поддерживали движения «наш дом — Россия» и «Единство». Ни, тем более теперь, когда Вы входите в руководство партии «Единая Россия». Тем не менее, я всегда отдавал должное Вашей смелости. Я помню, как Вы разговаривали на площадях с забастовщиками. Я помню, как Вы не боялись приезжать на похороны и утешать семьи погибших шахтёров. Я многою помню… И я всегда считал Вас бескомпромиссным и решительным руководителем. Для меня Вы были человеком чести, прежде всего.

Тем тяжелее мне было наблюдать то, что происходило и происходит с Вами и Кузбассом в последние годы. Свободолюбивый и некогда гордый край, во многом Вашими усилиями превращён в «электоральный султанат». И мне всегда обидно было слышать это.

Однако, то, что случилось в последние дни, не поддаётся пониманию вообще. Вы струсили и не вышли к кузбассовцам. Ни к торговому центру. Ни на площадь. Вы даже не извинились пред ними. Вы обозвали граждан бузотёрами. И, тем более, Вы не подали в отставку, хотя, как бессменный руководитель области, несёте полную политическую ответственность за произошедшее.

Аман Гумирович, я прекрасно понимаю, что высокое звание «Лауреат премии Кузбасса» — это не лично Вами присваиваемое звание. И тем, не менее, я получил его из Ваших рук. А с этого момента я не хочу иметь с Вами ничего общего. Ваша позиция и Ваше поведение ничего, кроме презрения, не заслуживают.

И я призываю вас сделать единственно правильный шаг — извиниться (не перед Президентом, а перед народом) и подать в отставку.

В связи с вышеизложенным прошу аннулировать постановление Администрации Кемеровской области №115 от 29.12.2000 года в части, что касается присуждения мне, Волне Андрею Анатольевичу, звания «Лауреат премии Кузбасса». Данное заявление, Удостоверение и памятный знак я высылаю в адрес канцелярии Администрации. Денежную часть я перевожу в качестве благотворительного взноса одному из детских реабилитационных центров г. Кемерово.

Волна А.А.

врач травматолог-ортопед, почётный член Правления АОТравма Россия, почётный член попечительского совета AO Foundation