Власти Кузбасса считают что стихийный митинг в Кемерове был организован, чтобы их дискредитировать

По мнению вице-губернатора Кузбасса Владимира Чернова, на стихийном митинге в память о жертвах пожара в ТЦ "Зимняя вишня" было много "подогретой молодежи", пришедшей на "спланированную акцию по дискредитации власти". Мы делаем выводы, что это была четкая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти,— цитирует чиновника “РИА Новости”.— Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают».

Ранее, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, заявил президенту Владимиру Путину, посетившему вчера Кузбасс, что на площади собрались даже не родственники погибших, а «Сегодня там человек двести. Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузотеры. Это святотатство, когда горе, а ты пытаешься решить свои проблемы» .

Митинг в Кемерове начался 27 марта в 9 утра и закончился около 8 вечера. На нем присутствовали до 4 тысяч человек. К собравшимся выходили мэр Кемерова Илья Середюк и заместители губернатора Сергей Цивилев и Владимир Чернов.

Собравшиеся требовали назвать настоящее число погибших, а также с требованием, чтобы перед ними выступил губернатор Аман Тулеев, а так же требовали отставки губернатора Кемеровской области и наказания виновных в произошедшей трагедии.