В Кузбассе поступили сигналы о минировании четырех зданий

По информации агентства "Интерфакс", в ночь на среду в Кемерове проводилась проверка четырех зданий из-за поступивших звонков о минировании помещений и находке подозрительных предметов.

По данным агентства, "Сигналы о минировании практически одномоментно прошли по трем зданиям. Речь идет о двух кафе — "Баржа", "Мясорубка", торговом центре "Байконур". Позднее из бара "Четыре стихии" поступил сигнал о наличии подозрительного пакета. На каждый из объектов выезжали сотрудники оперативных служб, проводили эвакуацию".

Сигналы оказались ложными. В результате происшествий никто не пострадал.