Погода
на 28 марта
-1°C
Курс валют
на 28 марта
$ 57.56
71.4
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости КемероваВ Кузбассе поступили сигналы о минировании четырех зданий
Новости

В Кузбассе поступили сигналы о минировании четырех зданий

По информации агентства "Интерфакс", в ночь на среду в Кемерове проводилась проверка четырех зданий из-за поступивших звонков о минировании помещений и находке подозрительных предметов.

По данным агентства, "Сигналы о минировании практически одномоментно прошли по трем зданиям. Речь идет о двух кафе — "Баржа", "Мясорубка", торговом центре "Байконур". Позднее из бара "Четыре стихии" поступил сигнал о наличии подозрительного пакета. На каждый из объектов выезжали сотрудники оперативных служб, проводили эвакуацию".

 Сигналы оказались ложными. В результате происшествий никто не пострадал.

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости