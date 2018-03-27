Жители Кемерова вышли на митинг на центральную площадь города

Сегодня в 9 часов утра жители Кемерова вышли на митинг на площади Советов в центре города, где расположены здания городской и областной администрации.

Собравшиеся требуют обнародовать правду о количестве людей, погибших во время пожара в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" 25 марта.

Жители Кемерова требуют, чтобы власти Кузбасса, в частности губернатор Тулеев вышел и ответил на их вопросы.

В настоящее время к собравшимся вышел мэр города Илья Середюк, однако по мнению участников митинга он не общается с народом, а позирует перед камерами.

Кроме того, к собравшимся вышел замгубернатора Кузбасса Сергей Цивилев, который попытался успокоить собравшихся, однако участники митинга не верят в официальную информацию о 64 погибших.

Площадь Советов со вчерашнего дня оцеплена ОМОном. К зданию администрации области пропускают только работников администрации.

Собравшиеся называют власти Кузбасса преступниками, старающимися скрыть правду и требуют обнародовать списки погибших и пропавших без вести.