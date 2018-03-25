Количество погибших при при пожаре в Кузбассе увеличилось до пяти человек

По последним данным СК РФ, при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли трое детей, женщина и мужчина, сообщает Интерфакс. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы.

В ГУ МВД России по Кемеровской области поступило 11 сообщений о 16 без вести пропавших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

По данным ведомства, в результате проведенных поисковых мероприятий 3 ребенка уже найдены живыми. Продолжается работа по установлению места нахождения остальных без вести пропавших.

Заведено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которое передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России. В Кемерово направлена следственная группа из Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

В состав следственной группы центрального аппарата вошли следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования подобных происшествий.

Председатель СК России поручил обеспечить тщательное расследование этой трагедии, установив все обстоятельства, повлекшие гибель людей. Кроме того, он дал указание максимально оперативно разобраться в причинах пожарах и дать принципиальную юридическую оценку действиям всех лиц, имеющих отношение к функционированию и безопасности торгового комплекса.