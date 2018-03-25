В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в ТРК "Зимняя вишня"

Первые сообщения появились о пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" поступили в ГУ МЧС по Кемеровской области около 16 часов по местному времени.

По данным очевидцев, пожар начался на четвертом, последнем, этаже. По предварительным данным, возгорание началось в детском городке с аттракционами. Люди, заблокированные в здании, пытались спастись от огня и дыма.

По последним данным из горящего здания спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. Тела четверых детей были обнаружены при проведении спасательной операции в детской комнате. Кроме того, количество пострадавших ссоставляет девять человек. Среди них двое детей. Все они госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии.

Прокуратура Кемеровской области проводит проверку по факту пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Кузбасса по взаимодействию со СМИ Елену Тушкевич.

По ее словам, на место выезжал прокурор Заводского района города Кемерово Вячеслав Тиунов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Следственный комитет Российской Федерации по Кемеровской области в связи с пожаром, повлекшем человеческие жертвы, возбуждено уголовное дело.

На месте происшествия организована работа следственной группы, возглавляемой руководством СУ СКР по Кемеровской области. Работа следственной группы ведется по нескольким направлениям: проводится допрос свидетелей и очевидцев произошедшего, а также устанавливаются собственники и арендаторы помещений торгового центра, изымается имеющая для следствия значение документация.

В рамках расследования следователи не только установят причины пожара, но и дадут принципиальную правовую оценку действиям представителей торгового комплекса, а также должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в нем.

По данным МЧС Кузбасса, к тушению пожара привлечены более 210 человек и 48 единиц техники. Пожару присвоена третья категория сложности. Площадь возгорания увеличилась с 450 до 1,5 тысяч кв. метров,