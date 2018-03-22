КПРФ не признала итоги выборов в Кузбассе

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что признает победу Владимира Путина на выборах президента России, но не согласен с результатами выборов в трех регионах — в Кемеровской области, Мордовии и Кабардино-Балкарии, сообщает "КоммерсантЪ".

По его словам, «Выборы в Кемерове и Мордовии, где из года в год повторяется одна и та же ложь и мерзости, мы официально не признаем, как и в Кабардино-Балкарии, которая пошла по пути этих двух субъектов РФ». В Подмосковье КПРФ требует расследования выборов в Люберцах и Королеве, «которые, по сути дела, были грязными и незаконными».

Члены обкома КПРФ отказываются признавать результаты выборов президента в Кузбассе из-за выявленных нарушений. Вбросы бюллетеней зарегистрированы на избирательных участках № 766 в Новокузнецке и №509 в Междуреченске. Также представители компартии считают, что вброс бюллетеней был и на УИК №972 в Юрге. Коммунисты утверждают, что в городах Белово, Новокузнецк, Осинники, Междуреченск, и Мыски их наблюдателям не давали следить за ходом голосования, а в Белово им не дали пересчитать стопки бюллетеней, запретили вести видеосъемку.

По данным ЦИК, 18 марта в Кузбассе в выборах президента России участвовало более 1,5 млн человек — 83,35% от общего числа избирателей. Кемеровская область оказалась на втором месте в Сибири по количеству голосов, отданных за Владимира Путина. В регионе он набрал 85,42%, Павел Грудинин — 6,07%, Владимир Жириновский — 5,03%. Остальные кандидаты не набрали и трех процентов. Вбросы бюллетеней в Кузбассе были официально зафиксированы впервые за последние восемь лет. По данным ЦИК России, итоги голосования признаны недействительными из-за выявленных нарушений на семи избирательных участках, которые находятся Республике Дагестан, Московской, Тюменской и Кемеровской областях.