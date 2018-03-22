В Кузбассе назначен новый глава Тисульского района

В среду, 21 марта, Совет народных депутатов Тисульского муниципального района назначил главой Тисульского района Дмитрия Панина.

Дмитрий Панин родился в 1974 году в селе Утинка, Тисульского района. Начал свою трудовую деятельность в 1995 году в сфере образования. В феврале 2001 года был принят специалистом в отдел молодёжной политики и спорта администрации Тисульского муниципального района», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

В 2010 году он стал начальником отдела, а с осени 2013 года занял пост замглавы района по социальным вопросам.

Ранее сообщалось, что экс-глава района Вера Хисамова ушла в отставку по собственному желанию.