Эпидемия гриппа и ОРВИ в Кузбассе продолжается

По данным Роспотребнадзора, в Кузбассе продолжается эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ.

На минувшей неделе за медицинской помощью по поводу острых респираторных вирусных инфекций обратились 22657 жителей Кемеровской области. Интенсивный показатель заболеваемости совокупного населения составил 83,64 на 10,0 тыс. населения, что вышеэпидемического порога на 26,8 %.

За неделю лабораторное исследование клинического материала проведено у 309 больных ОРВИ. У 82 больных заболевания вызваны вирусами гриппа. У 49 больных причиной заболевания явились вирусы гриппа А/H1N1/pdm/2009, у 27 больных – вирусы А/H3N2, у 6 больных – вирусы гриппа В. В клиническом материале от 2 больных идентифицированы вирусы парагриппа, от 24 – аденовирусы. У одного больного причиной заболевания явились респираторно-синцитиальные вирусы.

Госпитализировано за неделю 572 больных ОРВИ, в том числе 486 детей.

В Кемерове за период с 12 по 18 марта зарегистрировано 3777 случаев ОРВИ, в том числе 83 случая гриппа. Интенсивный показатель составил 67,82 на 10,0 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 3,7 %.

По состоянию на 19 марта в Кемеровской области полностью закрыты на карантин 3 детских дошкольных образовательных учреждения, частично на карантине остаются дети 16 групп в 12 дошкольных учреждениях. Учебный процесс приостановлен частично в 3 школах – на карантин закрыто 19 классов.