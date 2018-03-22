В России выросли цены производителей промышленных товаров

По данным Федеральной службы государственной статистики, цены производителей промышленных товаров в России увеличились в феврале 2018 года на 1% относительного предыдущего месяца, когда они поднялись на 0,1%., сообщает Росбалт.

За первые 2 месяца с начала нынешнего года цены производителей повысились на 1,1% по сравнению с 4,1% годом ранее.

Как отмечает Росстат, в отчетном месяце в добыче полезных ископаемых цены на продукцию добычи и обогащения железных руд увеличились на 10,5%, на соль рост составил 9,1%, на уголь — 6,7%, на сырую нефть — 3,8%.

Среди продукции обрабатывающих производств подъем цен на прочие транспортные средства и оборудование на 105,5% был вызван удорожанием летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования на 12%, железнодорожных локомотивов и подвижного состава — на 3,1%.

В производстве электрического оборудования на 7,2% выросли цены на электродвигатели, электрогенераторы и трансформаторы, на 6% — электрические лампы и осветительное оборудование, на 5,9% — прочее электрическое оборудование.

В металлургическом производстве на 8,2% подорожали прочие цветные металлы, ядерное топливо, на 3,6% — чугун, сталь и ферросплавы, на 1,0% — драгоценные металлы.

В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий на 2,9% увеличились цены на контрольно-измерительные и навигационные приборы и аппараты, часы.

В Кузбассе, согласно данным Кемеровостата, в феврале индекс цен производителей промышленных товаров составил 103,8% (с начала года – 104,0%), из него в добыче полезных ископаемых – 108,7% (109,3%), в обрабатывающих производствах – 99,6% (99,5%), в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 100,4% (100,3%), в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,0% (100,0%).