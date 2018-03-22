В Кузбассе распродают большую партию объектов муниципальной недвижимости

Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Новокузнецка выставил на продажу и в аренду большую партию объектов недвижимости, сообщает Авант-Партнер.

4 апреля пройдет аукцион на право аренды 9 земельных участков, а 9 апреля – продажа посредством публичного предложения 9 объектов недвижимости.

Из сдающихся в аренду участков площадью от 12 кв. метров до 10 тыс. кв. метров по три расположены в Орджоникидзевском и Новоильинском районах, 2 – в Заводском, 1– в Кузнецком. Все они предназначены для коммерческого использования, не для жилищного строительства. В том числе, два – под строительство спортивных объектов (спортивно-оздоровительного комплекса и бассейна), два – под магазины, два – под предприятия бытового обслуживания, а также под многоэтажную автостоянку, автомойку и открытые склады.

Начальный размер годовой арендной платы на аукционе 4 апреля варьируется от 17,6 тыс. рублей до 2,132 млн рублей на разных по площади участках.

На продажу выставлены три отдельно стоящих здания в Кузнецком районе, мастерские по улице Обнорского. Два здания площадью 68 кв. метров и 470 кв. метров вместе с прилегающими к ним земельными участками в 687 кв. метров и 4456 кв. метров, продаются одним лотом со стартовой ценой 1,6 млн рублей. Третье здание мастерских площадью 313 кв. метров с участком в 1173 кв. метра продается отдельно за 1,05 млн рублей.

Самыми дорогими по стартовой цене объектами являются три нежилых помещения площадью от 173 до 399 кв. метров, продающиеся в диапазоне от 1,72 млн до 2,8 млн рублей. Из всех выставленных на продажу объектов 5 являются отдельными зданиями с земельными участками, 5 – нежилыми помещениями.