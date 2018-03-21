Кузбасс без прикрас

По данным математика Сергея Шпилькина и бывшего советника президента РФ Андрея Иларионова Кемеровская область вошла в число регионов с наибольшим количеством фальсификацийпо результатам президентских выборов.

Математик Сергей Шпилькин, который вот уже много лет вычисляет проценты вбросов голосов на различных выборах в РФ и которого до сих пор никто не смог опровергнуть другими методиками подсчета или упрекнуть в ошибках, обнародовал данные после анализа последних президентских выборов, состоявшихся 18 марта. По его расчетам, число вбросов составило около 10 миллионов бюллетеней, а точнее – 9947.

Оценка масштаба приписок позволила бывшему советнику президента РФ Андрею Илларионову провести типологию российских регионов по критерию величины индекса фальсификации, что отражает особенности политической культуры региона: честная, преимущественно честная, относительно честная, умеренно коррумпированная, сильно коррумпированная, полностью коррумпированная, тотальная фальсификация. Для удобства я сделал выборку только по СФО.

По мнению Шпилькина в пяти российских регионах, куда вошла и Томская область, выборы прошли без фальсификаций.

Ещё 28 регионов, куда вошли Красноярский и Алтайский края, Иркутская и Омская области, можно считать преимущественно честными (значения индекса вбросов не превышают 5%).

Республику Хакасию, а вместе с ней Забайкальский край включили в число 15 относительно честных регионов (вбросы в пределах 5-10%).

Республика Алтай, в числе ещё одной группы из 14 регионов, показала умеренно коррумпированный результат (от 10 до 20% вбросов).

Кемеровская область вошла в категорию регионов с наибольшим количеством вбросов — от 50 до 65%. Кроме неё в группе находятся республика Тыва, Карачаево-Черкессия и Дагестан.

Анастасия КОЛЬСКАЯ