Еще один город в Кузбассе получил статус ТОСЭР

Шести населенным пунктам в Сибири присвоен статус территории опережающего развития. Среди получивших новый статус территории оказались Новоалтайск и Заринск в Алтайском крае, Саянск и Черемхово в Иркутской области, поселок Линево в Новосибирской области и Новокузнецк в Кузбассе.

Предполагается, что создание территорий опережающего развития позволит диверсифицировать экономику, снизить зависимость населенных пунктов от градообразующих предприятий, повысить инвестиционную привлекательность и создать новые рабочие места.

Постановление «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Новокузнецк» правительство России приняло 16 марта.

Согласно постановлению, минимальный объем вложений резидента этой территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) должен составить в первый год 2,5 млн рублей, количество созданных рабочих мест в это же срок – 10.

В списке видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления инвестиционной деятельности резидентов, 19 отраслей. В том числе, производство продуктов, безалкогольных напитков, текстильных изделий и одежды, кожи и изделий из неё, химическое и фармацевтическое производства, машиностроительные производства, выпуск электротехнических изделий и готовых металлоизделий, стройматериалов, мебели, обработка и утилизация отходов, переработка вторичного сырья, деятельность больниц и музеев, общее образование.

По информации издания Авант-Партнер, администрация Новокузнецка подала заявку на получение статуса ТОСЭР в начале прошлого года. В досье на проект постановления правительства России «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Новокузнецк» указано 19 конкретных проектов «потенциальных резидентов». Среди них такие как вторая очередь «Медицинский клинический центр «Grand Medica» (заявленный объем инвестиций – 850 млн рублей, новых рабочих мест – 160), «Строительство цеха по производству дорожных ограждений, решетчатых опор и многогранных опор освещения» (509 млн рублей, 132 места), «Создание многофункционального комплекса с выставочным залом» (415,4 млн рублей, 101 рабочее место), «Производство минеральных порошков и фильтровальных смесей» (159,8 млн рублей, 21 место), «Производство высоковольтной электрической распределительной аппаратуры» (140,5 млн рублей, 369 рабочих мест), «Производство двухкомпонентного набрызгиваемого изоляционного продукта с высокой степенью эластичности» (75,5 млн рублей, 154 места) и другие. Если все они будут реализованы город с населением в 560 тыс. человек получит 1550 рабочих мест, в развитие городской экономики будет вложено 3,17 млрд рублей.

Новокузнецк стал третьим муниципалитетом в Кузбассе со статусом ТОСЭР. Юрга и Анжеро-Судженск получили его в 2016 году.