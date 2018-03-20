В Кузбассе проходит Международный театральный фестиваль-конкурс «Рыжий клоун»

19 марта в Кемерове открылся Международный театральный фестиваль-конкурс «Рыжий клоун» имени заслуженного артиста РФ Андрея Панина, организованного Кемеровским государственным институтом культуры, департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области и Кемеровским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Всего на конкурс было подано около 300 заявок из Монголии, Польши, Белоруссии, Татарстана, Армении, а также из Тюмени, Перми, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга и Кемерово.

В составе жюри вошли ведущие деятели культуры, специалисты в области театрального искусства, кандидаты и доктора наук, заслуженные артисты РФ из Кемеровской и Новосибирской областей, Белоруссии, Монголии, Польши, Германии.

Вчера прошла церемония открытия фестиваля и просмотр конкурсных работ по направлению «Речевое исполнительское искусство».

Кроме того, для участников фестиваля провели экскурсию в мемориальный комплекс Андрея Панина.

Сегодня, 20 марта, состоится прослушивание конкурсных работ по направлению «Речевое исполнительское искусство».

Кроме того, сегодня и завтра в КемГИК и Кемеровском областном театре драмы им. А.В. Луначарского пройдут мастер-классы актера, педагога Берлинской школы актерского искусства Маркуса Кунце, известного зрителям по фильмам «Тайны следствия», «Маргарита Назарова», «Разведчицы», «Дорога на Берлин» и другим.

Закрытие Международного театрального фестиваля-конкурса «Рыжий клоун» пройдет в Театре для детей и молодежи 24 марта.