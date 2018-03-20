Венгерские педагоги Академии современного танца посетили Кузбасс

В рамках реализации образовательного проекта по академической мобильности студентов и преподавателей в рамках Международной программы «Erasmus +» 16 марта Кемеровский государственный институт культуры посетили два преподавателя венгерской Академии современного танца (Budapest Contemporary Dance Academy).

С 17 по 21 марта 2018 года Адриенн Ход — хореограф театральных выступлений, фильмов, телевизионной рекламы, преподаватель импровизации, современной хореографии и Анна Бичкок — преподаватель современной хореографии проводят для студентов и преподавателей кафедры классической и современной хореографии и кафедры балетмейстерского творчества факультета хореографии КемГИК учебные занятия по технике контемпорари (Contemporary), теории, методике и практике современной хореографии (джаз-танец, танец модерн) в рамках учебного процесса.

В рамках визита в Кемерово педагоги из Венгрии совершат экскурсию по вузу, обзорную экскурсию по городу, примут участие в экскурсионной программе музея-заповедника «Томская Писаница» и музея «Красная горка». 18 марта гости из Венгрии посетили музей ИЗО, где ознакомились с экспозицией «Гимн Кузбассу», выставкой молодых фотографов России и выставкой, посвященной шахтерскому труду. Затем состоялся просмотр спектакля «Шикарная свадьба» в ГАУК «Кемеровский областной театр драмы им. А. В. Луначарского».

На сегодняшний день КемГИК реализует пять образовательных программ, которые вошли в Международную программу «Erasmus+». Партнерами по реализации проекта являются Академия современного танца (Budapest Contemporary Dance Academy), (Венгрия) и Академия искусств в Щецине (Польша).