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В Кузбассе завершились гастроли театра имени Ленсовета

В Кузбассе, в Новокузнецком драматическом театре завершились гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра им. Ленсовета, приуроченные к празднованию 400-летия города. 

Гастроли проходили с 12 по 14 марта, при поддержке Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ, в рамках проекта «Большие гастроли-2018».

Зрителям были показаны три спектакля: «Город. Женитьба. Гоголь», «Я боюсь любви», «Ревизор», с участием Сергея Мигицко, Анны Алексахиной, Александра Новикова, Анны Ковальчук, Сергея Перегудова и других. 

Кроме того, актеры театра Ленсовета посетили обзорную экскурсию по Новокузнецку, посетили музей-заповедник «Кузнецкая крепость», литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского, здание Кузнецкого уездного училища и другие достопримечательности города.

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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