В Кузбассе введено наблюдение в «Кузбассмясопроме»

Арбитражный суд Кемеровской области ввел процедуру банкротства, наблюдение на плотниковском ООО «Кузбассмясопром», принадлежащем семье бизнесмена Александра Югана, сообщает Авант-Партнер.

Кемеровский арбитраж признал обоснованным заявление кемеровского ООО «Транспортсервис» о признания банкротом. Временным управляющим назначен Станислав Статных, рассмотрение его отчёта по итогам наблюдения состоится 24 июля. Требования заявителя на сумму 549 тыс рублей включены в реестр кредиторов ООО «Кузбассмясопром».

Это уже второе банкротство в истории предприятия за последние 4 года. В июне 2014 года, когда оно называлось ООО «Заринский свинокомплекс» в нем было введено конкурсное производство. Оно завершилось в марте 2015 года, и ООО «Заринский свинокомплекс» было ликвидировано.