Центризбирком огласил предварительные результаты выборов президента России

Центризбирком обработал 99,83% протоколов участковых комиссий и озвучил предварительные итоги голосования на выборах президента России, которые состоялись в России 18 марта. После подсчета 91,5% протоколов явка на выборах президента в среднем по России составила 67,47%, или 73,36 млн человек.

По данным Центризбиркома, президент Владимир Путин набрал 76,6% голосов. За него проголосовали свыше 56 миллионов 206 тысяч человек. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, который набрал 11,8% голосов.

На третьем месте с результатом в 5,6% — Владимир Жириновский, на четвертом — Ксения Собчак с 1,67% голосов. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский набрал чуть более 1% голосов. Все остальные кандидаты — Сергей Бабурин, Максим Сурайкин и Борис Титов — не смогли преодолеть однопроцентный барьер.

В соответствии с законом теперь у ЦИК есть 10 дней для окончательного определения итогов выборов». Окончательные результаты выборов должны быть определены до 29 марта.

В СФО самая высокая явка на выборах зафиксирована в Туве и Кузбассе.

В Кузбассе за Владимира Путина проголосовали 85,42% избирателей. Павел Грудинин набрад 6,07% голосов, Владимир Жириновский — 5,03%, Ксения Собчак — 0,84%, Григорий Явлинский — 0,63%, Сергей Бабурин — 0,48%, Максим Сурайкин — 0,45%, Борис Титов — 0,43%.

В Туве в поддержку Владимира Путина высказались 91,98% жителей региона. Больше только в Кабардино-Балкарской республике — 93,38%.

В Красноярском крае за Владимира Путина проголосовало 74,28%. В Алтайском крае оказались самые низкие результаты среди регионов Западной Сибири по числу голосов, отданных за Владимира Путина. Он набрал 64,66%, а Павел Грудинин — 23,67%.

В Омской области Владимир Путин набрал 67,31%, в Хакасии — 69,16%, в республике Алтай — 70,62%, в Томской области — 71,23%, в Новосибирской области — 71,06%.

В среднем, результат Путина вырос на 15%, по сравнению с 2012 годом.