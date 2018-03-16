В Кузбассе проводится очередной обыск в штабе Навального. Изымают оргтехнику

Сегодня, 16 марта, по информации координатора штаба политика Алексея Навального Ксении Пахомовой, сотрудники сотрудники МВД заблокировали офис, проводят очередной обыск и изымают компьютерную технику, сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

По словам, Пахомовой, сотрудники полиции заявили, что проводят следственные действия в рамках уголовного дела, якобы возбужденного в отношении сотрудников регионального офиса политика. В офис не могут попасть адвокат и другие волонтеры. С теми, кто находится в офисе невозможно связаться. Пахомова опасается, что сотрудники полиции также могут изъять направления для наблюдателей для работы на участках. ​

В пресс-службе кемеровской полиции изданию не смогли пояснить, о расследовании какого уголовного дела ведется речь и попросили повторно обратиться за комментариями через несколько часов. По информации "Сибирь.Реалии", ранее региональное МВД возбудило дело по статье "нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата".

Накануне Ксения Пахомова побывала в Москве на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой, которая заверила участников встречи в том, что ЦИК займется рассмотрением случаев нарушения закона в ходе выборов в Кузбассе.