Глава ЦИК предупредила губернатора Кузбасса о недопустимости использования административного ресурса на выборах

Глава Центризбиркома Элла Памфилова направила губернатору Кемеровской области предупреждение о недопустимости использования административного ресурса на выборах президента России, сообщает "Общая газета".

Вчера в Москве орстоялась встреча главы Центризбиркома Эллы Памфиловой и представителей ЦИК с соратниками оппозиционера Алексея Навального. На встрече политика представляли юристы штаба Любовь Соболь и Иван Жданов, от Кузбасса представителем стала координатор штаба Навального в Кемерово Ксения Пахомова, которую перед этим двое сотрудников полиции задержали в аэропорту Шереметьево и пытались найти направления для наблюдателей на выборах.

На встрече большое внимание было уделено ситуации в Кузбассе. Юрист штаба Алексея Навального Иван Жданов сообщил главе ЦИК, что на неделе в кемеровском штабе сотрудники полиции изъяли более 1600 направлений для наблюдателей на выборы, выданные от одного из кандидатов в президенты России.

Иван Жданов также рассказал об аналогичных проблемах в Башкортостане, Саратове и Калининградской области. По словам юриста, местные полицейские препятствуют распределению направлений для наблюдателей на выборах.

Глава ЦИК пообещала разобраться в этой ситуации, добавив, что «Кемеровская область требует наблюдения. Мы только сегодня дали телеграмму с предупреждением губернатору о недопущении административного ресурса».

Элла Памфилова также не исключила обращения в прокуратуру по факту использования административного ресурса на выборах в Кузбассе.