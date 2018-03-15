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Координатор штаба Алексея Навального в Кемерово задержана в московском аэропорту

Фото: Сибирь. Реалии

Сегодня, 15 марта в Москве в аэропорту Шереметьево задержана координатор штаба Алексея Навального в Кемерово Ксения Пахомова, сообщает портал Сибирь.Реалии. 

По словам сотрудника штаба в Кузбассе Олега Снова, в Кемерове у заместителя Пахомова Бориса Павлова дома в настоящее время идет обыск.

Ксения Пахомова прилетела в Москву для встречи с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой составе делегации штаба забастовки избирателей. 

Встреча представителей штаба политика Алексея Навального с председателем ЦИК должна состояться сегодня, 15 марта, в 16:00 по московскому времени. Тема встречи — выборы президента и организация работы наблюдателей.

Ранее сообщалось, что понедельник в кемеровском Штабе Навального был произведен обыск. По словам Ксении Пахомовой, полиция искала печатную продукцию и изъяла из кемеровского штаба более полутора тысяч направлений для наблюдателей.

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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