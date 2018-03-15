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В Кузбассе избран глава Юргинского муниципального района

13 марта на сессии районного Совета народных депутатов был избран новый глава Юргинского района. Им стал Дадаш Дадашов, ранее исполнявший обязанности главы Юргинского муниципального района.

Дадаш Дадашов родился в 1967 году в городе Магадан. Имеет высшее образование – окончил Кемеровский государственный университет по специальности «История».

С 1985 года по 1987 год проходил военную службу.

Его трудовая биография началась в 1985 году, работал в коммерческих структурах. 

С 2002 года по 2014 год работал в Кемеровской государственной академии культуры и искусств.

С 2014 года по январь 2018 занимал должность директора Кемеровского коммунально-строительного техникума.

В январе 2018 года назначен исполняющим обязанности главы Юргинского муниципального района.

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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