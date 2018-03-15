Кузбасс не вошел в десятку регионов с комфортной городской средой

Министерство строительства и ЖКХ России обновило рейтинг регионов по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2017 год.

В нем были представлены регионы, которые показали наилучшие результаты в создании современной комфортной городской среды и которые завершили программу 2017 года в соответствии со сроками и в полном объеме.

При расчете рейтинга учитывается динамика реализации проекта, вовлеченность общественности и региональных властей всех уровней, в том числе, разработку интернет-ресурса для обратной связи от жителей региона, программы инициативного бюджетирования и наличие главного архитектора, а также выполнение всех требований программы.

Лучшими регионами Российской Федерации по реализации президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» за прошлый год названы Калужская область, набравшая 46 баллов. Вторую строчку разделили Чечня и Красноярский край (43 балла), а замыкает тройку лидеров Калининградская область (42 балла).

Самые скромные показатели — у Ханты-Мансийского автономного округа, Карачаево-Черкессии, Карелии, Мордовии, Тывы и Крыма. Они набрали по 30 баллов

Из Сибирского Федерального округа лучшей является Томская область, набравшая 41 балл из 56 возможных, и занявшая 4 место.

Новосибирская область, набравла 38 баллов и заняла 7 место вместе с Челябинской, Ярославской областями и республиками Башкортостан, Калмыкия, Коми. Омская область в рейтинге следует сразу же за Новосибирской. (37 баллов).

Кузбасс не вошел в десятку лидеров, получив 13 место (32 балла) вместе с Краснодарским краем, Пермским краем, Липецкой и Нижегородской областями, Тыва получила 30 баллов от экспертов и заняла 15 место наряду с Крымом, Карелией и Мордовией. Республики Алтай, Хакасия и Алтайский край в рейтинге не представлены.