Погода
на 15 марта
-5°C
Курс валют
на 15 марта
$ 57.14
70.56
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости областиЭкспорт товаров из Кузбасса составил 432 млн долларов
Новости

Экспорт товаров из Кузбасса составил 432 млн долларов

По данным Кемеровской таможни за два месяца 2018 года было оформлено более 2000 деклараций на товары, вывозимые за рубеж, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт составил 432 млн долларов США (62,7% от объема товарооборота таможенного органа) и по сравнению с прошлым годом увеличился на 22%. Физический объем экспорта составил более 745 тысяч тонн.

Товарную структуру экспорта из Кузбасса (88,1% от общего количества экспортируемых товаров) составляют металлы и изделия из них, продукция химической промышленности (8,6%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (2,6%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (0,3%), прочие товары.

Экспорт металлов и изделий из них увеличился на 15,4% по сравнению с январем-февралем 2017 года и осуществлялся в 30 стран мира: Тайвань (Китай), Японию, Нидерланды, Турцию, США и прочие страны.

Вывоз продукции химической промышленности увеличился почти в 3 раза по сравнению с АППГ. Основу экспорта данной группы товаров составляют капролактам, мочевина, нитрат аммония, пакеты и пленка полиэтиленовые, вывозимые в Тайвань (Китай), Китай, Перу, Вьетнам, Украину и другие страны.

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличился в текущем году на 39,1%. Экспортируемые товары этой группы представлены кондитерскими и хлебобулочными изделиями (71,8% экспорта товаров этой группы), водкой и ликёрами (16%), семенами рапса (8,7%), мукой пшеничной хлебопекарной (1,6%), куриным яйцом, молоком и сливками (0,8%), мороженым (0,5%), орехами кедровыми (0,3%) и прочими товарами. Экспорт продовольственных товаров осуществлялся в Китай, Латвию, Таджикистан, Монголию, Узбекистан и прочие страны.

Древесина и изделия из неё экспортировались в Китай и Латвию.

Впервые экспортировались микросферы алюмосиликатные. Вывоз их осуществлялся в США, Аргентину, Соединенное Королевство и другие страны.

Количество участников внешне-экономической деятельности, осуществляющих декларирование товаров в регионе ответственности Кемеровской таможни в январе-феврале текущего года, увеличилось на 92,5%.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости