Экспорт товаров из Кузбасса составил 432 млн долларов

По данным Кемеровской таможни за два месяца 2018 года было оформлено более 2000 деклараций на товары, вывозимые за рубеж, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт составил 432 млн долларов США (62,7% от объема товарооборота таможенного органа) и по сравнению с прошлым годом увеличился на 22%. Физический объем экспорта составил более 745 тысяч тонн.

Товарную структуру экспорта из Кузбасса (88,1% от общего количества экспортируемых товаров) составляют металлы и изделия из них, продукция химической промышленности (8,6%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (2,6%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (0,3%), прочие товары.

Экспорт металлов и изделий из них увеличился на 15,4% по сравнению с январем-февралем 2017 года и осуществлялся в 30 стран мира: Тайвань (Китай), Японию, Нидерланды, Турцию, США и прочие страны.

Вывоз продукции химической промышленности увеличился почти в 3 раза по сравнению с АППГ. Основу экспорта данной группы товаров составляют капролактам, мочевина, нитрат аммония, пакеты и пленка полиэтиленовые, вывозимые в Тайвань (Китай), Китай, Перу, Вьетнам, Украину и другие страны.

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличился в текущем году на 39,1%. Экспортируемые товары этой группы представлены кондитерскими и хлебобулочными изделиями (71,8% экспорта товаров этой группы), водкой и ликёрами (16%), семенами рапса (8,7%), мукой пшеничной хлебопекарной (1,6%), куриным яйцом, молоком и сливками (0,8%), мороженым (0,5%), орехами кедровыми (0,3%) и прочими товарами. Экспорт продовольственных товаров осуществлялся в Китай, Латвию, Таджикистан, Монголию, Узбекистан и прочие страны.

Древесина и изделия из неё экспортировались в Китай и Латвию.

Впервые экспортировались микросферы алюмосиликатные. Вывоз их осуществлялся в США, Аргентину, Соединенное Королевство и другие страны.

Количество участников внешне-экономической деятельности, осуществляющих декларирование товаров в регионе ответственности Кемеровской таможни в январе-феврале текущего года, увеличилось на 92,5%.