В Кузбассе снова появились волонтеры сомнительного благотворительного фонда

В Кузбассе, на улицах Кемерова и Новокузнецка в очередной раз были замечены молодые люди и подростки, которые собирают денежные пожертвования на лечение больных детей в пользу фонда «Общие дети».

На сиреневых жилах волонтёров указаны регистрационные данные, которые принадлежат, согласно Единому госреестру юридических лиц, саратовскому фонду «Общие дети». Возглавляет организацию Фёдор Сергеевич Попов. Единственный разрешённый вид деятельности – «Денежное посредничество».

Ранее СМИ Кемерова, Томска и Тюмени уже писали о том, что данный фонд вызывает много вопросов. Волонтеры не могут объяснить, откуда фонд, кто им руководит, какая сумму необходимо собрать.

Фонд «Общие дети» зарегистрирован в селе Синеньком Саратовского района в августе 2016 года. По этому же адресу числятся еще около десятка фирм-однодневок.

Однако в Воронеже существует благотворительный фонд с названием «Общие Дети», официально зарегистрированный в Минюсте. Он занимается оказанием материальной, медицинской и психологической помощи детям, оставшимся без родителей, а также малоимущим и многодетным семьям. Но у этого фонда нет никаких филиалов и деньги он никогда не собирает на улице.

По информации СМИ саратовский фонд не подает отчеты, хотя обязан это делать. Нет источников, где зафиксировано, что фонд международный. А, значит, он может вести сборы только в своём регионе. Кроме того, в историях болезни нет данных о стоимости реабилитаций из тех больниц или клиник, где они проводились.

В мае 2017 года 206 крупнейших и наиболее авторитетных российских благотворительных фондов подписали декларацию о недопустимости сбора средств на улице, проезжей части и в общественном транспорте.

В декларации осуждается практика сбора наличных денег от имени организации вне мест проведения организованных благотворительных мероприятий и вне стационарных ящиков для сбора наличных денег, опечатанных и вскрываемых в присутствии независимых контролеров.

Благотворительные фонды призывают общественность и частных жертвователей не вносить пожертвования наличными деньгами вне мест проведения организованных благотворительных мероприятий.

После публикаций в СМИ волонтеры в сиреневых жилетах ненадолго исчезли с улиц городов Кузбасса, но сейчас появились вновь.

Жителям Кузбасса следует помнить, что благотворительные фонды всегда работают максимально открыто: настоящий волонтёр фонда обязательно предоставит вам копии учредительных документов, а не сбежит при попытке расспросов. Кроме того, счета физических лиц не могут фигурировать в документах фонда и его агитационных материалах.