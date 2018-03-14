В Кузбассе в штабе Навального прошел очередной обыск

Вчера в штабе политика Алексея Навльного в Кемерове прошел очередной обыск. Об этом сообщила группа Команда Навального в социальных сетях.

Полиция пришла в штаб в 14 часов провести обыск, поскольку получила звонок о том, что в "штабе находятся экстремистские материалы».

Поскольку сотрудники штаба отказались открывать дверь, она была взломана. Всего для проведения обыска пришло 8 человек:: 1 следователь; 2 полицейских в форме, не представились; 5 в штатском.

При проведении обыска запретили любую видео и фотосьемку. Волонтёрам в штабе пригрозили, что если те будут мешать следственным действиям и не предоставят на носителях отснятый материал, то телефоны отберут. У одного волонтёра телефон изъяли. Адвоката не пустили.

В ходе проведения следственных действий полиция осмотрела помещение, пересчитала листовки и изъяла все агитационные материал.

По словам волонтеров и сотрудников штаба, проводившие обыск вели себя грубо и оскорбляли волонтеров.

Между тем, по сообщению "Эха Москвы", работа штабов Алексея Навального блокирована не только в Кузбассе, но и в других городах России.

В Саратове полицейские и сотрудники центра по борьбе с экстремизмом под предлогом жалоб на незаконную агитацию нагрянули в штаб, когда там проходил инструктаж для наблюдателей на выборах. Силовики стали проверять вещи активистов. Адвоката в штаб тоже не пустили.

В Петрозаводске полицейские устроили в штабе Навального обыск, изъяли несколько сотен брошюр о наблюдении за выборами и ноутбуки координатора и волонтёра.

В Уфе координатора штаба Лилию Чанышеву задержали и обвинили в незаконной агетации.

В Челябинске волонтёров штаба Навального задержали за раздачу прохожим листовок в поддержку акции «забастовка избирателей».

Таким образом, давление на соратников Навального оказывают по всей стране. Молодых людей задерживают и арестовывают.

Так силовики пытаются сорвать масштабное наблюдение, которое соратники политика намерены устроить в ходе президентских выборов.

Кроме того, ЦИК на прошлой неделе не аккредитовал четыре с половиной тысячи наблюдателей от созданного Навальным СМИ Левиафан. Его как сообщил сам политик, лишили регистрации по решению суда.