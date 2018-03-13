Кузбасс посетили студенты Инновационного Евразийского университета

В рамках академического обмена в КузГТУ приехали девять третьекурсников Инновационного Евразийского университета (город Павлодар, республика Казахстан).

Принимают иностранных студентов два института – горный (кафедра аэрологии и охраны труда) и энергетики (кафедры теплоэнергетики и электроснабжения горных и промышленных предприятий).

Всю прошлую неделю студенты обсуждали план на предстоящий семестр по выбранным дисциплинам, ходили на лекции, семинары и практические занятия в лабораториях по своим специальностям и побывали на базовых кафедрах университета на предприятиях региона.

Будущие энергетики остановились на таких дисциплинах как «Диагностика теплоэнергетических установок и сетей», «Централизованное, децентрализованное и индивидуальное теплоснабжение», «Вспомогательное оборудование», «Тепловые двигатели и нагнетатели», «Надежность электроснабжения». Особенно заинтересовались темой возобновляемых источников электроэнергии.

Иностранные гости горного института перенимали опыт в области защиты в чрезвычайных ситуациях и специальной оценки условий труда, поскольку в Казахстане нет законодательно закрепленной практики оценки безопасности рабочего места. Кроме того, студенты посетили лабораторию современных средств индивидуальной защиты «НТЦ инноваций по охране труда и промышленной безопасности» КузГТУ. Специалисты центра подробно рассказали, а заодно и отработали с посетителями навыки применения средств индивидуальной защиты.

В рамках обмена была подготовлена культурная программа: посещение музея-заповедника «Красная горка» и знакомство с достопримечательностями Кемерова.

Получив домашнее задание, студенты вернулись на родину. Теперь они будут учиться удаленно, а преподаватели КузГТУ – дистанционно курировать их образовательный процесс, давать консультации, помогать в случае возникновения каких-либо затруднений. А в мае устроят проверку полученных знаний.

В рамках обмена два студента КузГТУ, обучающихся на кафедре аэрологии и охраны труда по направлению «Техносферная безопасность» посетят Инновационный Евразийский университет.