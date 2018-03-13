Турпоток в Горную Шорию увеличился на 2%

По данным пресс-службы администрации Кемеровской области в середине марта 2018 года Горную Шорию посетили 812,7 тыс отдыхающих, что на 14 тысяч, или 1,75% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По подсчётам операторов подъёмников, ежедневно в спортивно-туристическом комплексе «Шерегеш» отдыхают около 10 тыс. человек, в выходные – более 12 тыс.

К началу нового зимнего сезона в Шерегеше был сдан апарт-отель «Губернский», введена в эксплуатацию новая линия электропередач от подстанции «Зелёная», сдан новый оздоровительный комплекс «Термальный центр» на 120 посетителей, подъёмник «Олимпия-Экспресс». Ещё один подъёмник – «Мустаг-4», ведущий в сектор В, ежедневно тестируется в ожидании разрешительных документов.