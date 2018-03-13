Прокуратура Кузбасса отчиталась о результатах работы в сфере охраны окружающей среды и природопользования

В 2017 году органы прокуратуры Кемеровской области были выявлены многочисленные нарушения закона в сфере отходов производства и потребления, охраны вод и атмосферного воздуха, лесопользования.

На 56% выросло число направленных прокурорами исковых заявлений в суд, до 126, в 1,3 раза — количество внесенных представлений, до 450. По результатам их рассмотрения 236 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности (против 232 в 2016 году). В 1,6 раз больше лиц привлечены к административной ответственности (177/112).

В сфере соблюдения водного законодательства прокуроры в 2017 году проверили 53 предприятия, внесли 38 представлений, 20 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, 64 лица — к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила более 3,5 млн рублей.

По требованию Кемеровского межрайонного природоохранного прокурора суд обязал департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области в срок до 31 декабря 2020 установить границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы реки Томь в пределах Кемеровского городского округа, как на картографических материалах, так и непосредственно на местности посредством размещения специальных информационных знаков.

В сфере охраны атмосферного воздуха проверками охвачена деятельность 27 предприятий. По их результатам внесено 13 представлений, 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, направлено в суд 9 исковых заявлений о понуждении к осуществлению действий, получению разрешительной документации. В связи с загрязнением воздуха в Заводском и Центральном районах Кемерово и Новокузнецка прокуроры направили материалы проверки в органы предварительного расследования для возбуждения уголовных дел. В ноябре прошлого года такие дела были возбуждены по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»), по одному материалу идет предварительное расследование, по одному делу материалы уже направлены в суд.

В сфере лесного законодательства в 2017 году было выявлено 346 нарушений, удовлетворено 3 протеста на незаконные правовые акты, в суд направлено 31 исковое заявление на общую на сумму 1,8 млн. рублей, внесено 66 представлений, по результатам рассмотрения которых 40 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. На основании материалов прокурорских проверок возбуждено 13 уголовных дел.

Прокуроры городов и районов внесли в прошлом году главам муниципальных образований 46 представлений о ликвидации 67 несанкционированных свалок мусора, направили 10 исковых заявлений в суд о понуждении органов местного самоуправления к исполнению данной обязанности. Представления и административные исковые заявления удовлетворены.