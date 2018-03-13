В Кузбассе продают вагоноремонтное депо

В Новокузнецке ООО с рамках конкурсного производства выставила на аукцион 17 апреля вагоноремонтное депо с соответствующим оборудованием, сообщает Авант-Партнер со ссылкой на материалы на сайте единого реестра сведений о банкротствах.

Всего в составе продаваемого имущества должника почти 260 единиц различного оборудования, железнодорожный путь протяженностью 1184 метра, земельный участок площадью 1,17 га. Продаваемое депо расположено в Новокузнецке на площадке бывшего Кузнецкого металлургического комбината и находится в залоге у ПАО «Банк ВТБ».

«Сибирская вагоноремонтная компания» начала работать в 2009 году. В феврале 2013 года в составе предприятия было введено в строй вагоноремонтное депо площадью 5,2 тыс. кв. метров с производственной мощностью до 4 тыс. вагонов в год плановых видов ремонта и до 25 тыс. в год ремонта колёсных пар.

В январе 2016 года на предприятии было введено наблюдение, а в январе 2017 года — конкурсное производство.

По данным сайта единого реестра сведений о банкротствах, на 18 апреля 2018 года назначен аукцион по продаже вагонного парка этой компании общим числом 780 полувагонов по стартовой цене 1,45 млрд рублей.