В Кузбассе подвели итоги исторического диктанта "Я горжусь историей России", который проводился на базе опорного вуза — КемГУ. Диктант в Кузбассе был посвящен 75-летию Кемеровской области.

Площадка КемГУ была представлена наибольшим количеством участников по области. Всего в Кузбассе работало 6 площадок.

В 2018 году областной диктант писали в Кемерове, Анжеро-Судженске, Белове и Новокузнецке. Его участниками стали 958 человек. В опорном университете Кузбасса диктант написали 496 человек.

Для кузбассовцев, проверявших знания на базе опорного вуза, результаты представлены в итоговом протоколе.