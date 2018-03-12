По данным исследовательского холдинга "Ромир", основанных на реальных покупках россиян и подтвержденных чеками, рост цен в России в пять раз превышает официальную инфляцию.

В январе индекс-дефлятор подскочил до 1,6% при том, что Росстат отчитался о росте потребительских цен лишь на 0,3%.

Основной вклад в инфляцию составил рост цен на фрукты и овощи, которые по сравнению с декабрем подорожал на 4% в среднем, а по отдельным видам продукции — на 15%.

На 5,8% стал дороже алкоголь, на 5,9% — сигареты, на 3,5% — лекарства.

Опросы населения, которые регулярно публикует ЦБ, подтверждают оценку "Ромир". По мнению граждан, на январь цены в годовом выражении растут на 9,9% — то есть в 3,5 раза быстрее, чем сообщает Росстат.

В основном население жалуется на то, что дорожает продовольствие: 32% сообщили о повышении цен фрукты и овощи, 31% — на мясо, рыбу и морепродукты, 29% — на сыр и колбасу. Кроме того, 30% пожаловались на рост цен на бензин.

В Кузбассе, по данным Кемеровостата, в феврале 2018 года по сравнению с январём больше всего подорожали овощи, например, свежие огурцы (+26,03%), свёкла (+12,01%), помидоры (+11,84%) и морковь (+5,42%). Также значительно выросла стоимость мягких конфет, глазированных шоколадом (+5,07%).

При этом снизились цена на шоколад (-2,34%), сухофрукты (-3,05%), овсяные хлопья (-3,17%), чеснок (-6,27%) и гречку (-8,32%).

В целом, за месяц цены на продукты питания в Кузбассе выросли на 0,95%.

По мнению экспертов "Ромира", "Официальный индекс инфляции, предоставляемый Росстатом, является не столько статистическим, сколько экономико-политическим показателем". От того, какой уровень инфляции рассчитает Росстат, зависит объем индексации пенсий и социальных пособий. Кроме того, от оценки инфляции зависит то, насколько глубоким будет признано падение реальных располагаемых доходов населения. Если использовать показатель от Росстата, то в прошлом году россияне обеднели на 1,7%. Если же скорректировать доходы на ту инфляцию, которую наблюдают, согласно опросам, сами граждане, то речь будет идти уже об обвале на 11,6%.

Одной из возможных "дыр" в данных Росстата является то, что его потребительская корзина только на 38% состоит из продовольствия, тогда как последние опросы показывают: на продукты у населения уходит уже порядка 60% всех доходов.