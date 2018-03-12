Власти Кемерова предъявили дорожникам иски на 247 млн рублей

Администрация Кемерова предъявила 9 исков на 247 млн рублей трем дорожно-строительным компаниям, требуя возврата этой суммы как «неосновательного обогащения», сообщает Авант-Партнер.

По информации Арбитражного суда Кемеровской области, три иска направлены кемеровскому ООО «Кузбассдорстрой» – на 49,3 млн рублей, 54,4 млн и 15 млн рублей, всего на 118,7 млн рублей. Три иска предъявлены кемеровскому ООО «Кемеровоспецстрой» – на 0,98 млн рублей, 37,7 млн и 49,8 млн рублей, в сумме на 88,5 млн рублей, и три – киселёвскому ООО «Шушан», на 15,3 млн, 13,6 и 10,8 млн рублей, всего на 39,7 млн. В материалах указано, что администрация взыскивает с компаний «неосновательное обогащение», обоснование исков не указано. Предварительные заседания по рассмотрению исков назначены на конец марта – начало апреля, сообщает Авант-Партнер.

Напомним, что в конце января Счётная палата (СП) России опубликовала отчет о проверке реализации в 2017 году приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Согласно отчёту, администрация Кемерова заключила 9 муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети. При этом, как показала проверка СП, были завышены начальные (максимальные) цены контрактов на общую сумму 272 млн рублей. На 1 октября 2017 года по этим контрактам было оплачено работ с признаками ущерба на сумму 149 млн рублей