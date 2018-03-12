В Кузбассе заболеваемость ОРВИ сохраняется на эпидемическом уровне

По данным Роспотребнадзора, в период с 26 февраля по 4 марта превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 24-х субъектах Российской Федерации.

Лабораторно обследованы более 7,9 тыс. человек, в 1 тыс. 134-х случаях обнаружены вирусы гриппа А, в 537-ми — вирусы гриппа В. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 54,9%.

В Кузбассе, за прошедшую неделю, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом сохранялась на эпидемическом уровне. Диагноз ОРВИ выставлен 29,3 тыс. кузбассовцам. Интенсивный показатель составил 108,3 на 10,0 тыс. населения, что на 44,9 % выше недельного эпидемического порога.

Заболеваемость выше эпидемического порога зафиксирована во всех возрастных группах населения. Превышение эпидемического порога зарегистрировано на 30 административных территориях Кемеровской области.

69,9 % случаев ОРВИ были вызваны вирусы гриппа с лабораторно подтвержденным диагнозом. За неделю лабораторно обследовано 318 больных ОРВИ, у 77 больных идентифицирован вирус гриппа А/H1N1/pdm/2009, у шести больных– вирус гриппа А/H3N2, у трех больных – вирус гриппа В. У двух больных заболевания вызваны вирусами парагриппа, у 26 больных – аденовирусами. У 9 больных причиной заболевания явились респираторно-синцитиальные вирусы.

Госпитализирован в стационары по поводу ОРВИ и гриппа 661 больной, в том числе 539 детей (81,5 %).

В. Кемерове зарегистрировано 6575 случаев ОРВИ и гриппа, показатель заболеваемости ОРВИ совокупного населения областного центра на 10,0 тыс. населения составил 118,1, что выше эпидемического порога на 75,1 %. Заболеваемость выше эпидемического порога на 88,3-97,7 % отмечается во всех возрастных группах населения областного центра.

Госпитализировано по поводу ОРВИ 170 кемеровчан, 112 из которых – дети.

По состоянию на 05.03.2018 в Кузбассе закрыты на карантин 102 школы, 22 дошкольных образовательных учреждениях, 2 школы-интернатах.

Закрыто на карантин 54 класса в 10 школах, 51 группа в 35 дошкольных учреждениях.