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В Кузбассе судебные приставы взыскали более 12 млрд рублей в 2017 году

По информации руководителя службы судебных приставов Кемеровской области Дмитрия Ткаченко, в 2017 году региональная служба судебных приставов взыскала в консолидированный бюджет более 3,5 млрд рублей, что на 690 млн рублей больше, чем в 2016 году».

В региональный и местные бюджеты взыскания выросли почти на 400 млн руб. — до 1,67 млрд руб. Всего в 2017 году взыскано более 12 млрд руб., что на 1,5 млрд руб. больше показателей предыдущего года. По данным господина Ткаченко, рост объема взысканий связан с тем, что приставы получили больше налоговых постановлений.

По итогам 2017 года неоконченными оказались 330 тыс. исполнительных производств на сумму 54,5 млрд руб. По данным руководителя ведомства, Кемеровская область занимает первое место в России по количеству возбужденных исполнительных производств о взыскании кредиторской задолженности.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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